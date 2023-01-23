『【限定品 希少】COACH コーチ パッチワーク オールレザー ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 04時 21分に出品され03月25日 04時 21分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✿COACH コーチ

パッチワーク オールレザー ショルダーバッグ



★カラー. ブラウン



★付属品 なし





★仕様 内側：オープンポケット×2

ファスナーポケット×1



外側：オープンポケット×2





★サイズ 約 縦 20cm

横 22cm

マチ 7cm

ショルダー 95-115cm



※平置き実寸

素人のため多少の誤差はご了承ください。



★商品説明

多少の汚れや小傷はございますが

特に目立った傷や汚れはなく

まだまだ長くお使いいただけるお品物です。





あくまで中古品となりますので、

詳細な状態は掲載写真をご確認の上

ご購入よろしくお願いします。

















【鑑定済】

古物市場で買い付けたものであり真贋鑑定済みですのでご安心ください。

また、中古品ですので小傷等気になる方はご遠慮ください。



検品・清掃を行っておりますが見落とす場合もございます。

何とぞご了承くださいませ。



写真を拡大するなどしてしっかり

ご覧になったうえでご検討くださいませ。















管理番号 80090

カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【限定品 希少】COACH コーチ パッチワーク オールレザー ショルダーバッグ