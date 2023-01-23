『JOURNAL STANDARD スーパー140ビーバーノーカラーショートコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 11時 22分に出品され03月06日 11時 22分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年ベイクルーズオンラインストアにて購入しました。(写真10枚目)

1〜2度程しか着用しておらず、前回の冬終わりにクリーニング店に出し、先日クリーニング店から帰ってきました。(オフシーズン中はクリーニング店にて保管)



今年も出番がなさそうですので綺麗なうちに出品致します。



サイズは34となります。



折りたたんでの発送となりますので、

折り畳みジワにご理解願いますm(_ _)m







↓購入サイト内商品説明

高品質のスーパー140ウール100％で手触りが非常に柔らかく、上品な光沢のある滑らかな素材を使用。

見た目にも高級感があり、非常にコストパフォーマンスの高い商品になっています。

とても軽くてあたたかく、ゆったりとしたサイズ感で楽な着心地。

中にも厚手のニットも着込めるので、真冬まで安心。

ショート丈はボトムを選ばず、バランスがとりやすいのもおすすめポイント。

シンプルであわせやすいノーカラーのデザインに、切り替えやステッチでさりげないデザインを施しています。



※スーパー140：スーパーファインウールの中でも非常に繊維長が長い（16.5マイクロン）希少な原料。

毛の太さが細くなるほど、生地に光沢や手触りのよさ、美しさが出ます。





詳細

カラーブラック A、ブラウン Aサイズ34、36、38カテゴリブルゾン／アウターノーカラーコート素材表地:毛100% 裏地:ポリエステル100%生産国中国取扱い本体:ドライクリーニング、色落ち、ピリング、色あせ商品番号23020400909230







カラー···ブラック



着丈···ショート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ジャーナルスタンダード

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ JOURNAL

STANDARD

スーパー140ビーバーノーカラーショートコート