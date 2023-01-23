『エルベシャプリエ725C ノワールノワール【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 11時 32分に出品され03月09日 11時 32分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きまして、ありがとうございます。



エルベシャプリエ、コーデュラ素材、サイズ725舟形Ｌサイズ、色はノワール×ノワール×ノワール、オールブラックタイプです。



付属品はありません。



持ち手と上部テーピング部分に少し毛羽立ちと薄汚れ、四隅きれいめ、表面は黒なので多少薄汚れはありますが、濃くは無く、きれいめかと思います。



内側所々薄汚れ、ベタ付きはありませんが少しシミっぽい薄汚れ部分があります。外側には響いていません。



表面底、１センチ未満の切れ目？引っ掻いてしまったような部分があります。外側の布だけで、内側には響いていません。（貫通していません）



全体的にはきれいめかと思います。



写真に全てを写すのは無理があります。



あくまで中古として楽しめる方とのやり取りを希望します。



軽く折り曲げて発送致します。



上記ご理解頂ける方、宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルベシャプリエ725C ノワールノワール