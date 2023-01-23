『COMME des GARCONS HOMME PLUS Backpack 小【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 13時 54分に出品され03月15日 13時 54分に終了予定です。即決価格は11,180円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COMME des GARCONS HOMME PLUS(コムデギャルソンオムプリュス)

デイパック バックパック PZ-K-204



縦幅：約38．0ｃｍ

横幅：約34．0ｃｍ

マチ：約17．0ｃｍ



カラー···ブラック



目立った傷や汚れは見受けられませんが、新品と比べて多少の使用感がございますので、あらかじめご了承いただけますと幸いです。



商品に関しての質問などございましたら、お気軽にコメントのほどよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コムデギャルソンオムプリュス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ COMME

des

GARCONS

HOMME

PLUS

Backpack

小