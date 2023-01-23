『ザ イノウエブラザーズ アルパカニット パープル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 06時 39分に出品され03月17日 06時 39分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※土日祝日、長期休暇時の発送はできかねます※



カラー：パープル

サイズ：L



［平置き］

裄丈 約92cm

着丈 約72cm

身幅 約51cm



全体的に毛羽立ちが見られますが、まだまだ問題なく着用していただける状態だと思います。

素材がアルパカ100%なので、通常のウールのニットよりも温かくなめらかな肌触りです。



肩や袖口にポイントでレザーが縫い付けてあり、デザインポイントと補強になっています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザイノウエブラザーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ザ イノウエブラザーズ



アルパカニット パープル