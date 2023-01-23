『✦極美品✦ハイテンション クレストブリッジ グレンチェック トラベラージャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 21時 43分に出品され03月11日 21時 43分に終了予定です。即決価格は11,115円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◽ブランド

BLACK LABEL CRESTBRIDGE

ブラックレーベルクレストブリッジ



ハイテンション

トラベラージャケット



背抜き

グレンチェック



ウォッシャブル対応

⇒イージーケアアイテム



◽カラー

グレージュ



◽商品説明

【デジタルプリントで表現したアイコニックなグレンチェック柄の高機能ハイストレッチトラベラージャケット】肩パットや固い芯地を省いたアンコン仕様のジャケットです。軽さと着心地の良さを併せ持った仕上がりとなっています。チケットポケットを含めたマルチポケット仕様により、トラベルシーンにもお勧めです。家庭でも手洗い洗濯が可能なウォッシャブル対応イージーケアアイテムです。同素材のトラウザーズと組み合わせる事で、セットアップとしてもご着用頂けます。表地には、デジタルプリントでブランドアイコンのクレストブリッジチェックをグレンチェック柄で表現した、2WAYハイストレッチトリコット素材を使用しています。優れたストレッチ性や接触冷感機能に加えて、シワにもなりにくい素材の為、様々なシーンで活躍します。



【極美品ですッ】



◽いつでも!!

即購入OKですッ(*´ー｀*)



◽サイズ：タグ表記 Lサイズ

肩幅 45cm

身幅 50cm

着丈 73cm

袖丈 61cm



※平置き採寸になります。



◽素材：

写真掲載の表示タグをご確認お願い致します



◽状態：左袖裏に薄いシミがございます。

※写真11枚目ご確認下さい

その他は未使用級の美品の状態となります。





◽よろしくお願い致しますッ(*´ー｀*)





柄...チェック



素材...ナイロン/ポリエステル



季節...春夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ブラックレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ✦極美品✦ハイテンション

クレストブリッジ

グレンチェック

トラベラージャケット