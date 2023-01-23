『WINDANDSEA SULFER FADED BAGGY SWEAT M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 18時 47分に出品され03月18日 18時 47分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SULFER FADED BAGGY SWEAT PANT / CHARCOAL



SIZE CHART:

WAIST M:78.0~118.0cm

TOTAL LENGTH M:107.0cm

INSEAM M:72.0cm



MATERIAL : COTTON100%

Mサイズ チャコール

新品未使用タグ付きです。

定価 19,800円



同じシリーズのトップスも出品してます。Lサイズです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ WINDANDSEA



SULFER

FADED

BAGGY

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