『ルイヴィトン モノグラムエクリプス ミニソフトトランク【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 05時 38分に出品され03月09日 05時 38分に終了予定です。即決価格は144,179円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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公式サイト引用



18.5 x 13.0 x 8.0 cm (幅 x 高さ x マチ)

•素材：モノグラム・エクリプス キャンバス

•ライニング：テキスタイル

•トリミング：レザー(皮革の種類：牛革)

•金具(色：マットブラック)

•ファスナー式外ポケット

•内フラットポケット

•ストラップ：取り外し不可, 調整可能

•ストラップの頂点からバッグ上部までの長さ(最短)：42.0 cm

•ストラップの頂点からバッグ上部までの長さ(最長)：58.0 cm



付属品



保存袋





すり替え防止のため返品交換はできませんのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ルイヴィトン

モノグラムエクリプス

ミニソフトトランク