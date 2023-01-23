『《新品》tricot COMME des GARCONS ティアードスカート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 00時 32分に出品され03月30日 00時 32分に終了予定です。即決価格は12,994円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【 商品詳細 】

下げ札が付いたまま出てきたので、デッドストック（新品未使用品）です。一応、自宅保管品のため神経質な方はご遠慮ください。



AD2006。この年代で、この様な良い状態の品はまず出てこないと思いますので早い者勝ちです。



切り替えしや両サイドの大きなポケットが特徴的なスカート。裾の下から2段目だけは、生地が裏返しになっています。よく見ないと分からない位の違いですが、ギャルソンらしいこだわりを感じます。



生地感は、柔らかな質感のウール地で、裏起毛になっています。厚くも薄くもない位の厚みで、秋から春まで長い期間ご着用頂けます。



ウエストはゴム入りで幅広いサイズに対応できます。



他にもギャルソン各ライン、トリコ、コムコム、ジュンヤワタナベ、ノワールケイニノミヤ等を多数出品中です。是非、下記ハッシュタグよりご覧下さい。

#YCあすぎ





【 サイズ 】

表記 「 なし 」



ウエスト 約65cm（最大 約100cm）、スカート 丈 約80cm



※平置きで採寸した数値です。素人のため誤差はご容赦下さい。



【カラー】

ダークネイビー



【 素材 】

毛（ウール） 95%

ナイロン 5%



【 ブランド 】

tricot COMME des GARCONS

トリコ コムデギャルソン



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※記載以外に細かい汚れやシミ、キズ等がある場合もございます。見る方により状態の価値観が異なります。

※神経質な方や完璧な商品を求める方はご購入をお控えくださいますようお願いします。

※発送時は小さく畳んで梱包する場合がありますので、畳ジワ等はご了承下さい。



大きなサイズ

ロングスカート マキシ丈



カラー···ネイビー

柄···無地

シルエット···フレア

季節···秋冬



AD2006 2006aw

00s 00s

アーカイブ

ヴィンテージ

ビンテージ

オールドコムデギャルソン

archive comme des garçons 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>スカート 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: トリココムデギャルソン

カテゴリ ファッション

レディース

スカート タグ 《新品》tricot

COMME

des

GARCONS

ティアードスカート