『【希少】金田一少年の事件簿スウェット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 15時 42分に出品され03月28日 15時 42分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます✩



金田一少年の事件簿スウェットになります✩



Lサイズ

着丈64cm

身幅57cm

肩幅56cm

袖丈55cm



画像5枚目、フロント下部分に汚れあり。

vintage品になりますのでご理解頂ける方のみご購入くださいませ✩





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アニメtee アーカイブ archive トレーナー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【希少】金田一少年の事件簿スウェット