『Maison Margiela マルジェラ デニム カバーオール デニム【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 03時 05分に出品され03月20日 03時 05分に終了予定です。即決価格は29,250円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Maison Margiela Painted denim jacket

メゾン マルジェラ ペイントデニムジャケット



ブラックウォッシュペイントデニムジャケット/カバー

オール



購入場所：海外正規取扱店



サイズ：38

着丈72.0cm肩幅 43.5cm胸囲 52.0cm袖丈 62.0cm



付属品：タグ



国内定価 ¥174,900-



コットン素材



品番 S51AM0475 S30842



一度しか着用してないのでかなり綺麗です。



着用すればわかりますが、物凄くかっこいいです…



よろしくお願い致します。



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エブリワン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Maison

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