『美品 コーチ ショルダーバッグ レザー シボ革 黒 ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 18時 17分に出品され04月04日 18時 17分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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購入元 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



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即購入可能

真贋済み正規品



《状態》

内外共に特に目立つダメージや汚れなく美品です



《付属品》

保存袋



《商品説明》

サイズ

横約27cm

縦約24cm



マチ約4cm



ショルダー約120cm 調整可能



《商品状態》

状態 AA

Ｓ 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

Ａ 中古品としてまあまあ良い

Ｂ 中古品として普通

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える

Ｄ 中古品として悪い(難ありを含む)



大手ブランドショップにより真贋鑑定済み商品です。



自宅保管品になります。

少しでも気になる点がありましたら、

お気軽にコメント下さい。



素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の

見落としがある場合が御座います。

送料の関係により箱などの付属品は

原則御座いません。

必要な場合はコメントにてお申し付け下さい。

また、色味、質感等に若干の違いがある

場合も有ります。

あくまで中古品であることをご理解の上、

宜しくお願い致します。



○発送期間

発送までの期間が1∼2日になっている商品が一部ございますが、発送は2日に1度行っている為、発送終了後すぐの購入やお支払いがあった場合、次回発送までの時間が48時間を少し超える場合がありますので予めご了承ください。

#SUNのコーチ

1106 516



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 コーチ ショルダーバッグ レザー シボ革 黒 ブラック