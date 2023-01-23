『【未使用品】シャープ 32V型インフォメーションディスプレイ PN-Y326【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 11時 50分に出品され05月15日 11時 50分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|26～32インチ
|ブランド:
|シャープ
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¥ 9671
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¥ 19380
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¥ 9360
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¥ 21620
新品箱不良 ハイセンス液晶テレビ UXシリーズ 40A40H 40V型
¥ 15356
シャープ 4K アクオス LC-50U45 2018年製 バックライト新品交換済
¥ 14450
【新品】TCL 50型 4Kスマートテレビ 50P745
¥ 23400
RCA テレビ 32型 HD 720P 小型液晶テレビ ダブル
¥ 9734
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¥ 9360
【美品】Hisense 50インチ 4K液晶テレビ U7F
¥ 13650
DMM 4Kモニター 43インチ
¥ 12400
落札価格19800円
195 入札履歴
終了
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