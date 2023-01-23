『【未使用品】シャープ 32V型インフォメーションディスプレイ PN-Y326【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 11時 50分に出品され05月15日 11時 50分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



SHARP デジタルサイネージ32型 PN-Y326 インフォメーションディスプレイ

未開封未使用品です。



予定が変わり使わなくなったため、出品します。

箱に移動や搬送等によるすり傷がございますので、ご理解の上ご検討ください。



また配送の際にはこのまま箱に伝票を貼り発送いたしますので、予めご了承下さい。





商品の寸法 幅 × 高さ‎72.4 x 5.6 x 42.4 cm

スタンディングスクリーンディスプレイサイズ‎32 インチ

解像度‎1920×1080ドット

電圧‎240 ボルト

ワット数‎69 W

電源‎AC

商品の重量‎6 kg

インチ数...32V 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26～32インチ ブランド: シャープ