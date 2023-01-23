『ソロイスト ネルシャツ【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 21時 11分に出品され03月16日 21時 11分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ソロイスト ネルシャツ



値下げ交渉応じます。

ご質問があればお気軽にどうぞ。



現在買取査定にも出しており、掲載期間を9月中旬までで考えております注意ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ソロイスト ネルシャツ