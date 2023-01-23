『marimekko Mono City Tote Solid トートバッグ タグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 04時 35分に出品され03月24日 04時 35分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未使用】marimekko Mono City Tote Solid トートバッグ タグ付き



定価：40,700

◎即購入可能！早い者勝ち！

※その他ご不明な点などございましたらお気軽にコメントお願いします。



【スタイリッシュなデザイン】

marimekkoのトートバッグは、シンプルでありながら存在感のあるロゴデザインが特徴です。どんなコーディネートにも合わせやすく、日常使いに最適です。



【高品質な素材】

耐久性のあるキャンバス素材を使用しており、普段使いからお出かけまで幅広く活躍します。しっかりとした作りで、長く愛用できるアイテムです。



【便利なサイズ】

大きめのサイズ感で、荷物をたっぷり収納できます。長めのハンドルは肩掛けにも対応しており、使い勝手が良いのが魅力です。



- ブランド: marimekko

- 色: アイボリー

- デザイン: ロゴ入り

- 素材: キャンバス

- サイズ: 大きめ

- ハンドル: 長め



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ marimekko

Mono

City

Tote

Solid

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