『marimekko Mono City Tote Solid トートバッグ タグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 04時 35分に出品され03月24日 04時 35分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格12000円
761 入札履歴
終了
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