『綺麗 Apple AirPods Pro 第2世代 右耳 アップル正規品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 14時 14分に出品され04月23日 14時 14分に終了予定です。即決価格は8,156円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Apple AirPods Pro 第2世代 右耳 正規品



右耳のみ【A2698】

現在イヤホンピースMサイズ(変更可能)

右耳が壊れたという方におすすめです。



⚠️以下注意事項⚠️必ず読んで下さい‼︎



お間違えないようお願いします❗️



AirPods pro第1世代のイヤホンとの併用はできません。



対応モデル:

AirPodsPro第2世代(型番 MQD83J/A)

(Lightning) 付きタイプ



■注意 USB Cタイプではなく

最新USB C 端子モデルとLightning端子モデル 合わせてペアリングできないです



AirPods Pro 第ニ世代 左耳(A2699)と対応可能です。

〇こちら最新バージョン「7A305」となります。

●Airpods pro 第2世代はバージョンのシリーズを合わせないとペアリング出来ませんので、ご自身のバージョンはペアリングしたiPhoneから、設定 →Bluetooth→AirPods表記右側のiを押すと確認出来ます。

6A301〜6A305、6B32〜6F8 7A294以外の古いバージョンの場合、ご自身ではペアリングできずです



●メーカー:Apple (アップル)



●製品名:AirPodsPro 第2世代

2022年モデル



●商品の状態:【中古品】

動作確認済み、不具合などは一切なく、充電持ちも良く、正常に使えます。



注意!

箱、ライトニングケーブル、充電ケース、左耳等はつきませんのでご注意下さい。



どうぞ宜しくお願い致します！



ケース/種類···ワイヤレス充電 MagSafe

M899 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル