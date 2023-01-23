『【美品】G-SHOCK DW-5600TB-4BJF THROWBACK1983【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 18時 09分に出品され04月15日 18時 09分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

カシオ Gショック 腕時計 DW-5600TB-4BJF



2017年 11月発売 生産終了モデル

1983年のストリートカルチャーにフォーカスしたモデル「THROW BACK 1983」

ライトブルー×ピンクのレアカラーです！



【状態】

動作確認確認済みです。



使用感少なくかなりの美品です！



【付属品】

・本体のみ



丁寧に梱包して発送いたします。





241118-5786-0028 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジーショック

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【美品】G-SHOCK

DW-5600TB-4BJF

THROWBACK1983