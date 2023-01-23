『ペット用キャリー サイクリングリュックキャリー モカ 83R006【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 07時 41分に出品され03月16日 07時 41分に終了予定です。即決価格は8,611円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペット用キャリー サイクリングリュックキャリー モカ 83R006
【商品説明】
・推奨体重:8kg
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 43.90 cm
重量 : 920.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8611円
613 入札履歴
終了
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