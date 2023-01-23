『Soomloomキャリーワゴン折り畳み式90x45x53調節可能キャリーカート収束型大容量100L耐荷重90kg耐久性キャンバスアウトドアキ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 15時 53分に出品され02月13日 15時 53分に終了予定です。即決価格は8,567円に設定されています。現在238件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Soomloomキャリーワゴン折り畳み式90x45x53調節可能キャリーカート収束型大容量100L耐荷重90kg耐久性キャンバスアウトドアキ
【商品説明】
・サイズ:展開サイズは(約)長さ90cmｘ幅45cmｘ高さ53cm、荷台サイズは(約)85x40x30cm、タイヤは７インチ、調整可能な取手は最大高さ(約)85cm、積載容量は100L、収納サイズは(約)30x23x55cmとなります。
・多彩なシーンで活躍している:大容量で、移動もしやすく、歩きながら、たくさんの荷物を運ぶことができて、荷物の運搬、荷物置き場として多彩なシーンで活躍しています。
・大容量:積載容量は100L、シンプル構造をしていて、大きな荷物でも、小さな荷物でも、たくさんの荷物を気軽に積み込んで運べることができます。
・折り畳み式:収束型の折り畳み式で、短時間で組立・撤収が可能、
【サイズ】
高さ : 25.00 cm
横幅 : 32.00 cm
奥行 : 57.00 cm
重量 : 9.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8567円
238 入札履歴
終了
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