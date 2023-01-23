『鬼滅の刃 衣装錆兎（さびと）コスプレ衣装 コスチューム 学園祭 イベント 文化祭 仮装 変装【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 00時 25分に出品され03月07日 00時 25分に終了予定です。即決価格は8,554円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [ 商品名 ]

鬼滅の刃 衣装錆兎（さびと）コスプレ衣装 コスチューム 学園祭 イベント 文化祭 仮装 変装 ca009c0c0w7



[ セット内容 ]

着物/上着/ズボン/足飾

(セット内容に記載のないアクセサリー・小物は付属しません)



[ カラー ]

写真をご参考下さい



[ヌードサイズ]

女性

XS/S/M/L/XL/サイズ指定

男性

S/M/L/XL/サイズ指定

※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください

※詳しいサイズにつきましては、必ず下記商品説明のサイズをご確認くださいませ。



[ 素材 ]

ポリエステル



[ 送料 ]

1点 1500 円

2点目から1点毎に 300 円加算

(沖縄・北海道・離島は除く)