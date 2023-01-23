『東芝ライテック E-CORE LEK-320016A01M 専用LED電源ユニット 4200lmタイプ用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 06時 35分に出品され03月30日 06時 35分に終了予定です。即決価格は8,547円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
説明：4200lmタイプ専用LED電源ユニット用です。
サイズ：長さ305mm・奥行77mm・高さ60.5mm
質量：1.3kg
周波数：50/60Hz共用
力率：高力率
定格電圧：100/200/242V
定格入力電力：100V38W・200V36W・242V36W
定格入力電流：100V0.38A・200V0.19A・242V0.16A
出力電流：0.49A
耐震サージ：15kV
在庫区分：メーカー在庫品
入数：1
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落札価格8547円
195 入札履歴
終了
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