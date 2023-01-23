『パナソニック ケース販売特価 25本セット 直管蛍光灯 《ハイライト》 20形 スタータ形 昼白色 FL20SS・N/18R_set【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 02時 32分に出品され04月13日 02時 32分に終了予定です。即決価格は8,543円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パナソニック ケース販売特価 25本セット 直管蛍光灯 《ハイライト》 20形 スタータ形 昼白色 FL20SS・N/18R_set
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 63.00 cm
重量 : 3.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8543円
214 入札履歴
終了
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