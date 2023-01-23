『★crucial 外付けSSD X8 CT1000X8SSD9 1TB [管理:1000016970]【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 23時 18分に出品され03月11日 23時 18分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名：】crucial 外付けSSD X8 CT1000X8SSD9 1TB ／ 【商品状態：】新品です。 ／ 【検索用キーワード：】 X8 CT1000X8SSD9 ／ 【型番：】 X8 CT1000X8SSD9 ／ 【仕様：】 [スペック]／ 容量 1000 GB／ インターフェイス USB 3.2 Gen-2／ 設置タイプ 外付け(ポータブル)／ ／ [パフォーマンス]／ 読込速度 1050 MB/s ／