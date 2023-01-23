『ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E3A(W) : リスニングケア /Bluetooth /最大6+18時間再生 /生活防水IPX5相当【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 17時 17分に出品され04月23日 17時 17分に終了予定です。即決価格は8,539円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E3A(W) : リスニングケア /Bluetooth /最大6+18時間再生 /生活防水IPX5相当
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.10 cm
横幅 : 12.60 cm
奥行 : 14.80 cm
重量 : 130.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8539円
995 入札履歴
終了
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