『ローリングス 8フューチャー バックパック42L Blizzard EBP13S01-BB【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 00時 33分に出品され04月19日 00時 33分に終了予定です。即決価格は8,509円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 マイヘルメットが持ち運び可能なマルチ収納バックパック。収納スペース外でヘルメットを収納させるため、清潔感と、もともとの荷物収納スペースは維持されます。 ※商品の色は、現物と多少異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

W33×H50×D21.5cm

ポリエステル



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