『ABIBA リュック ビジネスリュック メンズ リュックサック 旅行用リュック 大容量 バックパック スクエアリュック 出張 靴収納 シュー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 11時 12分に出品され03月03日 11時 12分に終了予定です。即決価格は8,493円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ABIBA リュック ビジネスリュック メンズ リュックサック 旅行用リュック 大容量 バックパック スクエアリュック 出張 靴収納 シュー
【商品説明】
・【サイズ】縦45?×横33?×マチ18? 【重さ】約980g 【容量】26L～32L 【素材】高密度ポリエステルファブリックラミネート ※生地やファスナーが防水仕様であっても完全防水ではございません。雨の量や当たる時間によってはミシン目などで浸水する可能性があります。
・【ハイグレード素材】高密度ポリエステルにファブリックラミネート加工を施した防水生地で、急な雨にも大事なアイテムを雨から守ります。素材自体がキズや汚れにも強く、万が一ほこりなどで汚れてもサッと拭き取ることが可能です。
・【人気デザイン】デザイン性を追求したメンズ・レディース兼用のおしゃれなリュックサック登場。 ベーシ
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 49.00 cm
重量 : 1.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8493円
440 入札履歴
終了
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