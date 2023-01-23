『クロノスター【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 16時 47分に出品され03月15日 16時 47分に終了予定です。即決価格は8,459円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クロノスター



【商品説明】

・規格:S572MH全長（m）:1.71継数:2仕舞（cm）:111自重（ｇ）:227先径/元径（mm）:2.4/12.0適合ルアー:MAX 250g適合ライン:PE MAX 3号カーボン率（％）:90



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 115.00 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。