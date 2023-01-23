『Simple Black Tennis Racket Ball Sports Duffel Bag Travel Tote Carry on Week【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 09時 22分に出品され04月22日 09時 22分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Simple Black Tennis Racket Ball Sports Duffel Bag Travel Tote Carry on Weekender Gym Overnight Bag for Men & Women
|ブランド名
|商品コメント
| STURDY&DURABLE：It is made of high quality nylon cloth so it will never be tore at the seams.
IDEAL SIZE 18 x 9 x 9.5 inches L x W x H. Its the perfect size for gym and sports.
PERFECT DESIGN 1 main zipper pocket 1side pocket 1side zip pocket 1inner compartment 1shoulder strap.
MULTI SCENE USE：It is for overnight or shortime trip，It is a great bag for campinghikingvacationfishinggym and many outdoor activities.
Comfortable Carry Adjustable and detachable shoulder straps with padding for more comfortable and antislip a couple of Velcro carry handles can be used as a hand bag or a shoulder bag per your favorites.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
7756572540651
商品コード
YS0000028537801885
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¥ 8413
落札価格8456円
681 入札履歴
終了
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