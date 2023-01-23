『Dockers Mens Laguna Flip Flop Dark Tan 7 M US【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 16時 47分に出品され03月07日 16時 47分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Dockers Mens Laguna Flip Flop Dark Tan 7 M US
|ブランド名
|Dockers
|商品コメント
| Distressed and tumbled uppers
Memory foam insole shapes to the foot for instant comfort
Flexible construction
Fushion footbed adds an extra layer of cushion
Generous fit for a roomier more relaxed fit
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0031042598583
商品コード
YS0000047038727033
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落札価格8456円
313 入札履歴
終了
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