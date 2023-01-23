『ヘッド Pro Backpack 30L LNLL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 15時 26分に出品され03月15日 15時 26分に終了予定です。即決価格は8,444円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヘッド Pro Backpack 30L LNLL
【商品説明】
・HEADのバックシリーズはラインナップが一新されました。PRO BACKPACKは、複数のコンパートメントを備え、どこへ行くときにも便利な、理想的なバックパックです。
・さまざまなポケットと、前面の大きなジッパーポケット
・ラケットが2本まで入るパッド入りコンパートメント
・内側に追加のパッド入りコンパートメントを備えたメインコンパートメント
・内蔵シューズコンパートメント
CMR-X0B7RM5LZW
【サイズ】
高さ : 9.70 cm
横幅 : 41.70 cm
奥行 : 51.70 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 8399
フォルクル ダッフルバッグ プラッド (格子) 柄 テニスバッグ V79305-ブラック×グレー 並行輸入品
¥ 8399
落札価格8444円
978 入札履歴
終了
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