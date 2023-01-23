『VIOLENT GRIND バイオレントグラインド PUSHEAD 定番パスヘッドスカル ZIP ジッパーフードスウェット パーカー 赤 レッド【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 05時 04分に出品され03月10日 05時 04分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 フロントワンポイントとバックにおなじみPUSHEADデザインのグラインドパススカルをプリント

袖には5連パススカルプリント

肉厚の裏起毛ジッパーフードスウェットです。

素材：コットン52% ポリエステル48%

S：着丈約60cm 身幅約50cm 袖丈約58cm

M：着丈約63cm 身幅約54cm 袖丈約59cm

L：着丈約67cm 身幅約56cm 袖丈約60cm

XL：着丈約73cm 身幅約60cm 袖丈約61cm

おおよその採寸ですので多少の誤差がございます。

前後3cm程度の誤差は許容範囲として参考程度にお考えください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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