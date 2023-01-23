『デンサン（ジェフコム） お徳用ジャンボパック コンビス（丸頭） JP-DCS-25M【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 05時 18分に出品され03月08日 05時 18分に終了予定です。即決価格は8,301円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ・梱包仕様 個装梱包： 個装サイズ・質量：W250×D250×H250mm・2kg・1個口・原産国：日本

コンクリートに直接ビスが使える！（プラグ不要）