『PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー スリム 多頭 据え置き 猫タワー 爪研ぎ 爪とぎポール 猫ハウス ハンモック サイザル麻 ポン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 14時 22分に出品され03月15日 14時 22分に終了予定です。即決価格は8,296円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー スリム 多頭 据え置き 猫タワー 爪研ぎ 爪とぎポール 猫ハウス ハンモック サイザル麻 ポン
【商品説明】
・【サイズ】48*44*150cm、13kg
・【ハンモック】きっとお昼寝のいい場所になります！
・【吊りおもちゃ付き】スペア分のポンポンも付属しております！
・【爪とぎポール】天然サイザル麻紐の爪とぎポール、耐久性抜群です！
・【設置自由 省スペース】スペースを取らないので、ワンルームの方でも安心できます！据置タイプは部屋の角、ソファーの横など、どこでも自由に設置可能！圧迫感もなく、いつでも猫ちゃんと遊べます。
【サイズ】
高さ : 22.00 cm
横幅 : 46.00 cm
奥行 : 51.00 cm
重量 : 13.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8296円
359 入札履歴
終了
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