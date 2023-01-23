juicy guitars ジューシーギターズ アコースティックギター 初心者セット 合成樹脂製 JCG-01S/UBL (チューナー/カポ【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

juicy guitars ジューシーギターズ アコースティックギター 初心者セット 合成樹脂製 JCG-01S/UBL (チューナー/カポ



【商品説明】

・ボディのあらゆる箇所に合成樹脂を使用したアコースティックギター。木製ギターに比べ衝撃や湿度変化に強く、初めての方にも取り扱いしやすいギターです

・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます

・合成樹脂製ギターの製造工程上、やむを得ずビビりや弦高が高い等の症状や仕上げの粗さ等が出やすくなっておりますので、予めご了承ください

・弦長が短いことから弦の張力が弱く、ギターが体にフィットしやすいようなボディ加工が施されており、ストレスなく演奏できます



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 43.00 cm

奥行 : 97.50 cm

重量 : 5.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。