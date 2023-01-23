『コールマン(Coleman) タスマンキャンピングマミー/L-8 2000038771【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 14時 00分に出品され03月06日 14時 00分に終了予定です。即決価格は8,276円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン(Coleman) タスマンキャンピングマミー/L-8 2000038771



【商品説明】

・サイズ:使用時/約83×203cm、収納時/約直径27×48cm

・快適温度:-2度

・材質:表地、裏地、中綿/ポリエステル

・生産国:中国

・重量:約2.85kg



【サイズ】

高さ : 29.70 cm

横幅 : 36.10 cm

奥行 : 49.79 cm

重量 : 3.49 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。