『コールマン(Coleman) タスマンキャンピングマミー/L-8 2000038771【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 14時 00分に出品され03月06日 14時 00分に終了予定です。即決価格は8,276円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン(Coleman) タスマンキャンピングマミー/L-8 2000038771
【商品説明】
・サイズ:使用時/約83×203cm、収納時/約直径27×48cm
・快適温度:-2度
・材質:表地、裏地、中綿/ポリエステル
・生産国:中国
・重量:約2.85kg
【サイズ】
高さ : 29.70 cm
横幅 : 36.10 cm
奥行 : 49.79 cm
重量 : 3.49 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8276円
424 入札履歴
終了
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