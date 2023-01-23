『SONY ステレオイヤホン MDR-E0921 0.6m【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 18時 19分に出品され03月19日 18時 19分に終了予定です。即決価格は8,257円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SONY ステレオイヤホン MDR-E0921 0.6m



【商品説明】

・Size: 0.6m



【サイズ】

高さ : 2.50 cm

横幅 : 6.40 cm

奥行 : 14.30 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。