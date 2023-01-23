『【イタリア製 ミラー】 ゴールド 52x42cm / G1-C17G【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 03時 44分に出品され03月21日 03時 44分に終了予定です。即決価格は8,253円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 他モールにて併売しておりますので!とは違うロゴが描かれた段ボールで配送される事がありますのでご了承下さい。

【サイズ】52×42×D2cm

【素材】樹脂・ガラス

【生産国】イタリア

壁掛け用の部品は付属しておりません。