『うちわ団扇京うちわ踊りうちわ 大型透かし団扇すず風紺 エンジ 草 片面透かし 都うちわ 扇うちわ〈箱入〉２８ｃｍ (エンジ)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 00時 28分に出品され03月03日 00時 28分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
うちわ団扇京うちわ踊りうちわ 大型透かし団扇すず風紺 エンジ 草 片面透かし 都うちわ 扇うちわ〈箱入〉２８ｃｍ (エンジ)
【商品説明】
【サイズ】
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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8189円
892 入札履歴
終了
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