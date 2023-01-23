『ラフィール 合皮パッチワーク手提バッグ 003153900 レディース ベージュ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月09日 20時 10分に出品され05月09日 20時 10分に終了予定です。即決価格は8,182円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ラフィール 合皮パッチワーク手提バッグ 003153900 レディース ベージュ



【商品説明】

・ストラップの種類: 手持ち

・収納可能サイズ: B5サイズ以下

・留め具の種類: ファスナー

・表地: フェイクレザー



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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合皮パッチワーク手提バッグ

003153900

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