『Wpc. 日傘 UVO（ウーボ）12本骨 無地タッセル ブラック 長傘 55cm レディース 晴雨兼用 遮光 UVカット 100% 遮熱 熱【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 07時 26分に出品され03月30日 07時 26分に終了予定です。即決価格は8,175円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Wpc. 日傘 UVO（ウーボ）12本骨 無地タッセル ブラック 長傘 55cm レディース 晴雨兼用 遮光 UVカット 100% 遮熱 熱



【商品説明】

・【完全遮光100%・UVカット率100%・UPF50+】【完全遮光100%・UVカット率100%・UPF50+】UVOの生地は全カラー遮光率・UVカット率100%・UPF50+を取得。 日焼けを防ぐために必要なUVカットの性能を兼ね備えた、紫外線対策にはピッタリのアイテムとなっています。

・【晴雨兼用】雨の日も紫外線はゼロで



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 12.10 cm

奥行 : 74.40 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。