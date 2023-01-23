『ホルターネック ピアノ発表会 ドレス 中学生 ロング丈 ノースリーブ ファスナー 子供 ワンピース ジュニア お姫様 キッズフォーマル 着やせ 上品 エレガント 女【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 17時 04分に出品され02月13日 17時 04分に終了予定です。即決価格は8,148円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 セット内容 ୨♥୧





ドレス



（記載のないアクセサリー、小物等は付属しません）





素材 ୨♥୧





ポリエステル





カラー ୨♥୧





ブラック/ワインレッド





サイズ（cm） ୨♥୧





110/バスト60 ウエスト56 ドレス丈（肩から）88



120/バスト64 ウエスト59 ドレス丈（肩から）97



130/バスト68 ウエスト62 ドレス丈（肩から）108



140/バスト72 ウエスト65 ドレス丈（肩から）117



150/バスト76 ウエスト68 ドレス丈（肩から）126



160/バスト80 ウエスト71 ドレス丈（肩から）136



※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください