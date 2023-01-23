『Naturehike公式ショップ アウトドアベッド キャンプコット 折りたたみ式ベッド 航空アルミ コンパクト 簡易 超軽量 耐荷重150k【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 05時 57分に出品され04月11日 05時 57分に終了予定です。即決価格は8,106円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

Naturehike公式ショップ アウトドアベッド キャンプコット 折りたたみ式ベッド 航空アルミ コンパクト 簡易 超軽量 耐荷重150kg 通気性 組立簡単 持ち運びやすい シングル用 ハイキング 仮眠・来客・防災用・野外用 釣り 収納バッグ付き



【商品説明】

・【アルミポール・高耐久性 安全】アウトドアベッドはアルミポールを採用し、錆びたに強いだけでなく、長さは13cmで耐荷重は150kgで、長持ちすることができ、地面の状況の影響を受けなくて安全で、アウトドアまたは屋内にはピッタリです。

・【地面離れるデザイン・良質な睡眠】地上からの高さ約15ｃｍ、地面からの冷気・熱気・湿気の浸入をを抑えます。キャンプサイトの地面状況の影響を受けますん。寝るときに、クロスバーが身体に触れず、横になっても落下しない。

・【寝心地よさUP】通気性に優れるメッシュ素材で、地熱の影響を受けにくいコット形状のデザインです。丈夫なオックスフォード製シートは心地良い弾力性を持って、快適な寝心地を