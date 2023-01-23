『黒鯛工房 黒鯛師水平キーパー シルバー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 23時 00分に出品され03月15日 23時 00分に終了予定です。即決価格は8,079円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

黒鯛工房 黒鯛師水平キーパー シルバー



【商品説明】

・黒鯛工房 黒鯛師水平キーパー (フィッシングツール)自重(g)：112本体素材はステンレス鋼 SUS 304材イオンプレーティング表面処理ネジ規格はW1/2-12 (ウィット並目ネジ)≪黒鯛工房 フィッシングツール≫



【サイズ】

高さ : 2.50 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 18.00 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。