『(まとめ) 大王製紙 紙パンツ用 さらさらパッド 通気性+6回吸収 18枚 1パック 〔×5セット〕(代引不可)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 23時 48分に出品され04月09日 23時 48分に終了予定です。即決価格は8,064円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 (まとめ) 大王製紙 紙パンツ用 さらさらパッド 通気性+6回吸収 18枚 1パック 【×5セット】 [ 773914 ]