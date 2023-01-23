『ニューエラ ダッフルバッグ カバン メンズ new era CLUB DUFFLE BAG LOGO 50L 12108754 クラブダッフル ボストンバッグ 黒 0820【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 11時 57分に出品され04月10日 11時 57分に終了予定です。即決価格は8,051円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 CLUB DUFFLE BAG LOGO



50Lの大容量で「ニューエラ」のバッグコレクションでは最大サイズとなるクラブダッフルバッグ。

ショルダーストラップで背負う、キャリーハンドルで持って活用できる2-Way仕様。

背負った際の背面と、キャリーハンドル時のボトム部分の両方にクッションを配備。

背負い心地、内容物の保護に適した仕様になっています。

大きめのボトムポケットはシューズやウェア類を収納する際にも便利。

内側にも大きめのメッシュポケットや小物の管理と収納に便利なインナーポケットを配備しています。



【素材】

ポリエステル



【容量】

約50L



【サイズ】

高さ：約290mm

幅：約530mm

奥行：約320mm



※キークリップは付属しません。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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