『HIDIZS MS2ハイブリッドデュアルドライバーHiFiイヤホン、3.5mmインイヤーモニターヘッドフォン、取り外し可能なケーブル付きのオ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 10時 15分に出品され03月16日 10時 15分に終了予定です。即決価格は8,033円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

HIDIZS MS2ハイブリッドデュアルドライバーHiFiイヤホン、3.5mmインイヤーモニターヘッドフォン、取り外し可能なケーブル付きのオ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 12.40 cm

奥行 : 12.50 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。