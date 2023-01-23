『GUSCIO ITALY リュック メンズ 薄型 軽量 わずか8.5cm 収納力 撥水 耐摩擦 ナイロン素材 通勤 通学 出張 ビジネス 2【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 47分に出品され03月24日 17時 47分に終了予定です。即決価格は8,007円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

GUSCIO ITALY リュック メンズ 薄型 軽量 わずか8.5cm 収納力 撥水 耐摩擦 ナイロン素材 通勤 通学 出張 ビジネス 2



【商品説明】

・A4ファイル、１４インチまでのノートパソコン収納可能のPC専用のポケット付き。

・ファスナーポケットも充実しており仕分け整理にも便利。ビジネスシーンからプライベートまで、必要なアイテムがこれ一つに収まります。

・メイン素材: ナイロン・PU（合成皮革)

・留め具の種類: ファスナー

・背中を保護するメッシュ構造は、通気性と吸収性に優れ、持ち運びをより快適に。防水加工もされており機能性抜群。

・薄型で背負ったままでも通勤通学の朝夕のラッシュに対応できる薄型バックパック。

・表地: ナイロン



【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 34.29 cm

奥行 : 40.13 cm

重量 : 840.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ GUSCIO

ITALY

リュック

メンズ

薄型

軽量

わずか8.5cm

収納力

撥水

耐摩擦

ナイロン素材

通勤

通学

出張

ビジネス

2