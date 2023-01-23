『GUSCIO ITALY リュック メンズ 薄型 軽量 わずか8.5cm 収納力 撥水 耐摩擦 ナイロン素材 通勤 通学 出張 ビジネス 2【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 47分に出品され03月24日 17時 47分に終了予定です。即決価格は8,007円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GUSCIO ITALY リュック メンズ 薄型 軽量 わずか8.5cm 収納力 撥水 耐摩擦 ナイロン素材 通勤 通学 出張 ビジネス 2
【商品説明】
・A4ファイル、１４インチまでのノートパソコン収納可能のPC専用のポケット付き。
・ファスナーポケットも充実しており仕分け整理にも便利。ビジネスシーンからプライベートまで、必要なアイテムがこれ一つに収まります。
・メイン素材: ナイロン・PU（合成皮革)
・留め具の種類: ファスナー
・背中を保護するメッシュ構造は、通気性と吸収性に優れ、持ち運びをより快適に。防水加工もされており機能性抜群。
・薄型で背負ったままでも通勤通学の朝夕のラッシュに対応できる薄型バックパック。
・表地: ナイロン
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 34.29 cm
奥行 : 40.13 cm
重量 : 840.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
グッシオ イタリー リクルートバッグ メンズ 大容量 撥水 耐摩擦 PUレザー A4 14インチPC対応 自立 ビジネス カジュアル 通勤
¥ 8007
プリュス バックパック ユニセックス Narrow(ナロー) リュック USBポート付き B4サイズ対応 2-820 クロ×クロ
¥ 8007
マークライデン バックパック 防水ビジネスリュック メンズ用 30L大容量 盗難防止ラップトップバッグ17インチパソコン対応
¥ 8007
ABIBA リュック ビジネスリュック メンズ リュックサック バックパック 大容量 靴収納 シューズ収納 スクエアリュック 出張 旅行 通
¥ 8007
トートバッグ HYP ダークブラウン / A4サイズ ショルダーバッグ 大容量サイズ (エコバッグ付き)
¥ 8007
コールマン シールド30 (ヘザーブラック)
¥ 8007
エスエスケイ バックパック EBA1009 BKBK free size
¥ 8007
HYP トートバッグ ダークブラウン / A4サイズ ビジネスバッグ 大容量サイズ (エコバッグ付き)
¥ 8007
トートバッグ HYP ダークブラウン / A4サイズ ビジネスバッグ 大容量サイズ (エコバッグ付き)
¥ 8007
トートバッグ HYP ダークブラウン / A4サイズ ショルダーバッグ 大容量サイズ (エコバッグ付き)
¥ 8007
エフスタイル F-STYLE アメリカ軍 突撃部隊 防水 多機能リュックサック F-SD010046 タン
¥ 8007
アウトドアプロダクツ ボストンバッグ 大容量 旅行 部活 合宿 2WAY ショルダーバッグ キャリーバッグ レッド
¥ 8007
プラグマ 軽量リュックサック ナイロン リュック 大人 レディース… (グレージュ)
¥ 8007
ドイター メンズタウンリュック・ビジネスリュック メートヘン 20 マロン D6810321-5026 2021年モデル
¥ 8007
デシグアル バックパック 21WAKA152000 グレー/ブラック
¥ 8007
登山リュック 70L 大容量 ファスナー リュックサック バックパック 17インチPC リュックサック スクエア 防水 ハイキング用 ハイキ
¥ 8007
Gift Box ビジネスリュック デルタ メンズ ブラック
¥ 8006
ルートート トート型２Wayリュック SN セオルー デイズ D 1361 レディース トープ
¥ 8006
落札価格8007円
428 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！