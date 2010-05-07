犬服 スウェット ドッグウェア 小型犬 キャットウェア スウェットパーカー 春 秋 猫服 冬 ペット 洋服 フルーツモチーフ 可愛い【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

犬服 スウェット ドッグウェア 小型犬 キャットウェア スウェットパーカー 春 秋 猫服 冬 ペット 洋服 フルーツモチーフ 可愛い



小型犬・猫向けのドッグウェア・キャットウェアが新入荷

柔らかさ抜群のスウェット生地を使い、パーカーの仕様で更にカジュアル感たっぷり

機能性だけではなくファッション性にも重視

フルーツや野菜をモチーフとしたデザイン色合いも可愛らしさ抜群

人の洋服にも劣らないオシャレ感で注目を集めるアイテム



カラー：レッド（リンゴ） イエロー（バナナ） オレンジ（ニンジン）



素材 ポリエステル



サイズ（cm） XS S M L XL 2XL



XS 参考体重0.5-1.5kg

S 参考体重1.5-2.5kg

M 参考体重2.5-4kg

L 参考体重4-5.5kg

XL 参考体重5.5-7.5kg

2XL 参考体重7.5-10kg





ご注意：※素人採寸ですので、若干の誤差がございます、ご了承ください。