『犬服 スウェット ドッグウェア 小型犬 キャットウェア スウェットパーカー 春 秋 猫服 冬 ペット 洋服 フルーツモチーフ 可愛い【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 54分に出品され03月13日 23時 54分に終了予定です。即決価格は8,001円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
犬服 スウェット ドッグウェア 小型犬 キャットウェア スウェットパーカー 春 秋 猫服 冬 ペット 洋服 フルーツモチーフ 可愛い
小型犬・猫向けのドッグウェア・キャットウェアが新入荷
柔らかさ抜群のスウェット生地を使い、パーカーの仕様で更にカジュアル感たっぷり
機能性だけではなくファッション性にも重視
フルーツや野菜をモチーフとしたデザイン色合いも可愛らしさ抜群
人の洋服にも劣らないオシャレ感で注目を集めるアイテム
カラー：レッド（リンゴ） イエロー（バナナ） オレンジ（ニンジン）
素材 ポリエステル
サイズ（cm） XS S M L XL 2XL
XS 参考体重0.5-1.5kg
S 参考体重1.5-2.5kg
M 参考体重2.5-4kg
L 参考体重4-5.5kg
XL 参考体重5.5-7.5kg
2XL 参考体重7.5-10kg
ご注意：※素人採寸ですので、若干の誤差がございます、ご了承ください。
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落札価格8001円
947 入札履歴
終了
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