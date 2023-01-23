■池田レンズ ケンマックス 29グラム単眼鏡 4倍 遠近マルチ用【4348087:0】[店頭受取不可]【お歳暮】

商品情報

《メーカー》

池田レンズ工業（株）

《品番》

KM-421

《特長》

最大近距離焦点位置から無限遠まで観察可能な望遠鏡です。

単眼鏡ケース付です。

弱視の方にも喜ばれる、長時間使用しても疲れないフィンガーリング付。

光学レンズ、金属部品は日本製です。

《用途》

一般検査、観察。

対象物に近づけない検査など。

《仕様》

有効視野(mm):＊

幅(mm):22

高さ(mm):51

アイレリーフ(mm):14

明るさ(lm):5.7

対物レンズ(mm):有効径10

実視界(度):12.5

射出瞳径(mm)

対物レンズ有効径(mm)

最大至近距離位置(cm):20

倍率(倍)無限遠:4.2

倍率(倍)至近距離:5.3

100m先の見える範囲(m):17

《仕様２》

ひとみ径(mm):2.4

《原産国（名称）》

日本

《材質／仕上》

レンズ:光学ガラスレンズ(フルマルチコート)

《セット内容／付属品》

《注意》

《JANコード》

4963008134213

《本体質量》

29.0g