『■池田レンズ ケンマックス 29グラム単眼鏡 4倍 遠近マルチ用【4348087:0】[店頭受取不可]【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 08時 16分に出品され03月04日 08時 16分に終了予定です。即決価格は7,996円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
《メーカー》
池田レンズ工業（株）
《品番》
KM-421
《特長》
最大近距離焦点位置から無限遠まで観察可能な望遠鏡です。
単眼鏡ケース付です。
弱視の方にも喜ばれる、長時間使用しても疲れないフィンガーリング付。
光学レンズ、金属部品は日本製です。
《用途》
一般検査、観察。
対象物に近づけない検査など。
《仕様》
有効視野(mm):＊
幅(mm):22
高さ(mm):51
アイレリーフ(mm):14
明るさ(lm):5.7
対物レンズ(mm):有効径10
実視界(度):12.5
射出瞳径(mm)
対物レンズ有効径(mm)
最大至近距離位置(cm):20
倍率(倍)無限遠:4.2
倍率(倍)至近距離:5.3
100m先の見える範囲(m):17
《仕様２》
ひとみ径(mm):2.4
《原産国（名称）》
日本
《材質／仕上》
レンズ:光学ガラスレンズ(フルマルチコート)
《セット内容／付属品》
《注意》
《JANコード》
4963008134213
《本体質量》
29.0g
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落札価格7996円
752 入札履歴
終了
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