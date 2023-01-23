『RENPHO レンフォ エア アイウォーマー 4Dリラックス 最新グラフェン加熱技術 目もとエステ リフレッシュ 5つのモードに切り替え可能【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 20時 57分に出品され03月18日 20時 57分に終了予定です。即決価格は7,991円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

RENPHO レンフォ エア アイウォーマー 4Dリラックス 最新グラフェン加熱技術 目もとエステ リフレッシュ 5つのモードに切り替え可能



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.69 cm

横幅 : 14.30 cm

奥行 : 20.09 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。